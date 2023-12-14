قرر البنك المركزي العُماني الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية من دون تغيير عند 6%، بحسب ما أعلنه البنك.

وكان الفيدرالي الأمريكي، قد أبقى يوم الأربعاء، على أسعار الفائدة بدون تغيير للمرة الرابعة هذا العام ليوافق التوقعات.

وتربط معظم الدول الخليجية عملتها بالدولار وعادة ما تتبع قرارات الفيدرالي الأمريكي فيما يخص أسعار الفائدة.

وأضاف بيان البنك المركزي العُماني الذي صدر بتاريخ 13 ديسمبر، أن الخطوة تندرج ضمن سياسته النقدية، "التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني".

للمزيد: مُحدث: الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة بدون تغيير، ويتوقع خفض بـ 0.75% في 2024

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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