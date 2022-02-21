قالت وكالة إنترفاكس الروسية الحكومية نقلا عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن قذائف أطلقت من الأراضي الأوكرانية صباح الاثنين دمرت مركز لحرس الحدود الروسي في منطقة روستوف.

وأضافت الوكالة أن الحادث لم تنتج عنه أي وفيات، مشيرة إلى أنه وقع في الساعة 9:50 صباحا بالتوقيت المحلي على بعد 150 متر من الحدود الروسية الأوكرانية.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا #اخبارسياسية

© ZAWYA 2022