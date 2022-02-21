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قالت وكالة إنترفاكس الروسية الحكومية نقلا عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن قذائف أطلقت من الأراضي الأوكرانية صباح الاثنين دمرت مركز لحرس الحدود الروسي في منطقة روستوف.
وأضافت الوكالة أن الحادث لم تنتج عنه أي وفيات، مشيرة إلى أنه وقع في الساعة 9:50 صباحا بالتوقيت المحلي على بعد 150 متر من الحدود الروسية الأوكرانية.
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