أعلن العراق، السبت، إنجاز مشروع ربط كهربائي مع الأردن، يستهدف مده بالتيار الكهربائي في وقت يشهد البلد الغني بالنفط أزمة بإمدادات الكهرباء.

ويعاني العراق من تداعيات اقتصادية وسياسية متتالية منذ سنوات أثرت على قطاعه النفطي ومشاريعه الكبرى وتدفقات العملة الصعبة رغم كونه ثاني أكبر منتج للنفط في تجمع أوبك، وكذلك من أزمة لتوفير الكهرباء.

ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي من الكهرباء 34 ألف ميغاواط أما حجم الإنتاج فيبلغ 24 ألف ميغاواط، أي أن هناك فجوة ما بين العرض والطلب قرابة 10 آلاف ميغاواط.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أن "الربط الأردني أنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار".

كان البلدان، أعلنا وضع حجر الأساس للمشروع في أكتوبر 2022، وتهدف المرحلة الأولى منه تزويد العراق بقدرة كهربائية من الأردن تصل إلى 150 ميغاواط.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية في أكتوبر الماضي، يتضمن المشروع مرحلة ثانية بنحو 500 ميغاواط ومرحلة ثالثة بنحو 900 ميغاواط.

وتأثر إنتاج الكهرباء بالعراق بنقص الغاز المورد من إيران في ظل صعوبة إيجاد وسيلة لدفع مستحقات طهران الواقعة تحت عقوبات أمريكية.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في يوليو، فإن الحكومة تتحرك لحل الأزمة، لكن نقصان الغاز المورد من إيران "تسبب بفقدان ما يقارب 5000 ميغاواط، إضافة إلى عدم كفاية الغاز الوطني والذي انعكس سلبا على ساعات تجهيز الكهرباء".

وأضاف أن "عبور أزمة الطاقة التي تمر بها البلاد حاليا لا يتحقق إلا بمعاودة إطلاق الغاز الإيراني".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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