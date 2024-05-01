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قرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء تثبيت أسعار الفائدة، للمرة الثالثة خلال العام الجاري، متماشيا مع التوقعات في ظل بيانات التضخم الأخيرة التي جاءت أعلى من المتوقع.

وبذلك تظل أسعار الفائدة عند قمتها الحالية في نطاق بين 5.25% و5.50%.

وارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة في مارس الماضي إلى 3.5% من 3.2% في فبراير، وهي قراءة كانت أعلى من توقعات بتضخم يبلغ 3.4%.

ويستهدف الفيدرالي معدل تضخم عند 2% على المدى الطويل. ويظل التضخم الأعلى من المستهدفات عائق أمام خطط الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة الأساسية خلال 2024 لتصل إلى 4.6% مع نهاية العام.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء الاستهلاك والاستثمار والتوظيف مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما بدوره يقوض نمو الاقتصاد.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.6% من 3.4% في الربع الأخير من العام الماضي. وكان معدل النمو المسجل في الربع الأول أقل من التوقعات.

وتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة عند المستوى الحالي لاعتقاده بأنه مرتفع بالقدر الكافي لكبح النمو بشكل كبير. وأسعار الفائدة ثابتة منذ يوليو الماضي عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين.

وقال الاحتياطي الفيدرالي، في بيان أسعار الفائدة الأربعاء، إن لجنة السياسات النقدية لا تتوقع أنه سيكون من الملائم خفض نطاق الفائدة حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك على نحو مستدام نحو معدل الـ 2% المستهدف.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في رد على سؤال، خلال مؤتمر صحفي بعد صدور قرار تثبيت أسعار الفائدة، إنه من غير المرجح أن تكون الخطوة التالية هي رفع أسعار الفائدة.

وكان كثيرون يترقبون حديث باول الأربعاء وما إن كان سيغير رسالته التي التزم بها بشأن عزم البنك خفض أسعار الفائدة هذا العام، وسيتجه إلى حديث أكثر انفتاحا إزاء احتمالية رفع أسعار الفائدة في ظل التضخم المستعصي، وفق تقارير إعلامية.

بنوك الخليج

في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، قررت بنوك مركزية خليجية الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية لديها دون تغيير هي الأخرى، إذ تربط معظم البنوك الخليجية عملتها بالدولار وعادة ما تتخذ نفس قرار الفيدرالي فيما يخص أسعار الفائدة الرئيسية.

وأعلن كل من مصرف الإمارات المركزي وبنك قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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