ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في مارس الماضي، إلى 3.5% من 3.2% في فبراير، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الأربعاء.

وجاءت قراءة التضخم السنوي في مارس، أعلى من توقعات كانت عند 3.4%.

وكان الفيدرالي الأمريكي، قرر في مارس 2024، تثبيت أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و 5.5% للمرة الثانية في 2024.

ويستهدف الفيدرالي معدل تضخم عند 2% على المدى الطويل.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم خلال مارس 0.4%، وهي نفس قراءة فبراير.

وخلال مارس، تراجع معدل البطالة في أمريكا إلى 3.8% مع تسارع معدل خلق الوظائف غير الزراعية، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 303 ألف وظيفة غير زراعية جديدة في مارس. ولا يغطي المؤشر الوظائف الزراعية في الولايات المتحدة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا