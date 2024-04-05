تراجع معدل البطالة في أمريكا خلال شهر مارس الماضي إلى 3.8% من 3.9% في فبراير، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الجمعة.

وقد ظل معدل البطالة أقل من 4% لمدة 26 شهر على التوالي، وهي - وفق رويترز- أطول فترة من نوعها منذ أواخر 1960.

وتسارع معدل خلق الوظائف غير الزراعية، وأضاف الاقتصاد الأمريكي خلال مارس 303 ألف وظيفة غير زراعية جديدة مقابل 270 ألف وظيفة أضيفت في فبراير. ولا يغطي المؤشر الوظائف الزراعية في الولايات المتحدة.

ووفق رويترز، وظف أصحاب العمل في الولايات المتحدة، عدد من العمال أكبر بكثير مما كان متوقعا في مارس مع رفع الأجور، ما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الأول من العام على أرض صلبة.

كانت توقعات الوكالة للوظائف الجديدة تدور حول 200 ألف وظيفة جديدة.

ووفق التقرير، جاءت الوظائف الجديدة، في قطاعات الرعاية الصحية والحكومة والتشييد والبناء.

وتراجع عدد العاطلين عن العمل في مارس إلى نحو 6.4 مليون عاطل من نحو 6.5 مليون عاطل في فبراير.

وتشير البيانات - وفق رويترز - إلى احتمالية تأخير تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من الفيدرالي الأمريكي هذا العام.

وكان الفيدرالي الأمريكي، قرر في مارس تثبيت أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و 5.5%، للمرة الثانية في 2024، مع احتمالية خفض الفائدة الأساسية ثلاث مرات خلال عام 2024 لتصل إلى 4.6% مع نهاية العام.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ الفيدرالي في تخفيف أسعار الفائدة في يونيو. ومع ذلك، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة.

للمزيد: مُحدث- الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2024

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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