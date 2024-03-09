ارتفع معدل البطالة في أمريكا خلال شهر فبراير الماضي إلى 3.9% من 3.7% سجلها في يناير 2024، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

كان معدل البطالة في يناير استقر عند نفس قراءة ديسمبر 2023. وارتفع المعدل في فبراير مع زيادة عدد العاطلين عن العمل.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي خلال فبراير 275 ألف وظيفة غير زراعية جديدة، ولا يغطي المؤشر الوظائف الزراعية في الولايات المتحدة.

وجاءت الوظائف الجديدة، في قطاعات الرعاية الصحية، الحكومة، خدمات الطعام وأماكن تقديم المشروبات، المساعدة الاجتماعية، وفي النقل والتخزين.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل في فبراير نحو 6.5 مليون عاطل، من 6.1 مليون عاطل في يناير.

وكان الفيدرالي الأمريكي، قرر في يناير 2024، تثبيت أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و 5.5%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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