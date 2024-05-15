تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة في أبريل الماضي، إلى 3.4% من 3.5% في مارس، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الأربعاء.

وجاءت قراءة التضخم السنوي في أبريل، متماشية مع توقعات وكالة رويترز البالغة 3.4%.

وهي إشارة، حسب رويترز، إلى استئناف التضخم لمسار الهبوط في بداية الربع الثاني من العام، مما يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وكان الفيدرالي الأمريكي، قرر في مايو الجاري، تثبيت أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و5.5% للمرة الثانية في 2024.

ويستهدف الفيدرالي معدل تضخم عند 2% على المدى الطويل.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم خلال أبريل 0.3%، وهي أقل من توقعات رويترز البالغة 0.4%.

وخلال أبريل، ارتفع معدل البطالة في أمريكا إلى 3.9% من 3.8% في مارس، فيما تباطأت وتيرة معدل خلق الوظائف غير الزراعية إلى 175 ألف مقابل أكثر من 300 ألف وظيفة أضيفت في مارس. ولا يغطي المؤشر الوظائف الزراعية في الولايات المتحدة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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