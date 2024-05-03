ارتفع معدل البطالة في أمريكا خلال شهر أبريل الماضي إلى 3.9% من 3.8% في مارس، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الجمعة.

وظل معدل البطالة أقل من 4% لمدة 27 شهر على التوالي، وفق رويترز.

وتباطأت وتيرة معدل خلق الوظائف غير الزراعية خلال أبريل الماضي إلى 175 ألف مقابل أكثر من 300 ألف وظيفة أضيفت في مارس. ولا يغطي المؤشر الوظائف الزراعية في الولايات المتحدة.

وجاء معدل خلق الوظائف الجديدة في القطاع غير الزراعي أقل من توقعات رويترز التي توقعت ارتفاع عدد الوظائف إلى 243 ألف. وتراوحت التقديرات بين 150 و280 ألف وظيفة.

ووفق التقرير، جاءت الوظائف الجديدة في قطاعات الرعاية الصحية، والمساعدة الاجتماعية، والنقل والتخزين.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل في أبريل إلى نحو 6.5 مليون عاطل من نحو 6.4 مليون عاطل في مارس.

وبحسب رويترز، قد يكون من السابق لأوانه توقع أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر لأن سوق العمل لا تزال قوية إلى حد ما.

وكان الفيدرالي الأمريكي، قرر في مايو تثبيت أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و5.50%، للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2024.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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