ارتفعت قيمة صادرات النفط العراقية خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 4.3% على أساس سنوي، بدعم ارتفاع كمية الصادرات.

ووفقا لبيانات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، بلغت قيمة إيرادات الصادرات خلال أكتوبر نحو 9.7 مليار دولار، مقارنة بـ 9.3 مليار دولار في أكتوبر من العام الماضي.

ويعتمد اقتصاد العراق على عائدات صادرات النفط، وساهم ارتفاع أسعار النفط العام الماضي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية للعراق لتتجاوز 90 مليار دولار بنهاية 2022.

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام 109.5 مليون برميل، مقابل 104.8 مليون برميل في أكتوبر 2022.

وبلغ معدل سعر البرميل الواحد 88.26 دولار أكتوبر الماضي، بتراجع طفيف عن متوسط سعر نفس الشهر من العام الماضي عند 88.31 دولار.

ورغم نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في العراق بوتيرة متسارعة إلى 7% في عام 2022 مدفوعا بالطفرة في قطاع النفط، يتوقع البنك الدولي أن التنمية -المعتمدة بشكل أساسي على النفط- في البلد ستواجه معوقات ما لم يتم إجراء إصلاحات هيكلية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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