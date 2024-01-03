ارتفعت قيمة صادرات النفط العراقية خلال ديسمبر الماضي، بنسبة 9.2% على أساس سنوي، بدعم ارتفاع كمية الصادرات والأسعار.

ووفقا لبيانات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، بلغت قيمة إيرادات الصادرات خلال شهر ديسمبر نحو 8.3 مليار دولار، مقارنة بـ 7.6 مليار دولار في ديسمبر من عام 2022.

ويعتمد اقتصاد العراق على عائدات صادرات النفط، وساهم ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية للعراق لتتجاوز 90 مليار دولار بنهاية 2022.

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام 108 مليون برميل، مقابل 103.2 مليون برميل في ديسمبر 2022.

وبلغ معدل سعر البرميل الواحد 76.96 دولار ديسمبر الماضي، بارتفاع عن متوسط سعر نفس الشهر من العام 2022 عند 73.64 دولار.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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