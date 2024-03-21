قرر البنك المركزي الأردني الخميس تثبيت أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية عند 7.5% في خطوة مشابهة لبنوك خليجية.

وتربط معظم الدول الخليجية عملتها بالدولار وعادة ما تتبع قرارات الفيدرالي الأمريكي فيما يخص أسعار الفائدة.

وكان الفيدرالي الأمريكي، قد أبقى يوم الأربعاء، على أسعار الفائدة بدون تغيير ليوافق أغلب التوقعات في قرار أٌتخذ بالإجماع.

وقال المركزي الأردني في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الخميس إن السياسات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة والبنك ساهمت في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة حيث سجل معدل التضخم 2.1% خلال عام 2023، انخفاضا من 4.2 % عام 2022.

ويناير الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق قرض مع الأردن يمتد لأربع سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار لمساعدة الوضع الاقتصادي والمالي الأردني، بحسب موقع صندوق النقد.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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