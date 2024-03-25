مرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين، مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بفلسطين خلال شهر رمضان.

ونص مشروع القرار، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، و"الحاجة الملحة" للتوسع في تدفق المساعدات إلى غزة.

وأيد القرار 14 من أعضاء مجلس الأمن، فيما امتنعت الولايات المتحدة -التي تدعم إسرائيل منذ بداية القتال- عن التصويت، بعدما كانت تستخدم سابقا حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشاريع قوانين مماثلة بشأن غزة.

وتشن إسرائيل عملية عسكرية موسعة على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، كرد على هجوم مباغت شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

فيما أودت العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة بحياة أكثر من 32 ألف شخص.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، فجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لديها تعهدات بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها.‏

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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