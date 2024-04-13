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سيطرت قوات إيرانية، يوم السبت، على سفينة في مضيق هرمز قيل إنها مرتبطة بإسرائيل، في وقت تسود فيه حالة ترقب إزاء رد إيراني على هجوم قُتل فيه ضباط إيرانيون بدمشق، بحسب ما نقلته وكالات أنباء دولية عن فيديو ووكالة رسمية إيرانية.

ونفذت العملية قوات خاصة تابعة للبحرية الإيرانية بواسطة طائرة هليكوبتر هبطت على سطح السفينة للسيطرة عليها.

وذكرت تقارير إعلامية أن السفينة، التي ترفع علم البرتغال، تحمل اسم "إم إس سي أريس" هي ملك لشركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، وأن القوات التي سيطرت عليها اقتادتها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

والسفينة تستأجرها شركة خطوط الشحن الدولية "إم إس سي" من شركة تابعة لشركة زودياك ماريتايم، التي يمتلك رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر حصة بها. وقالت "إم إس سي" إن السفينة كان على متنها طاقم مكون من 25 شخص وقت احتجازها.

وبحسب فيديو اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس، يبدو أن الطائرة، التي نزلت منها قوات على سطح السفينة، هي نفس الطائرة التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني.

وفي وقت سابق السبت، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سلطات إقليمية - لم تحدد جنسيتها- سيطرت على سفينة على بعد 50 ميل بحري شمال شرقي الفجيرة في الإمارات.

مضيق هرمز

كان قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني قال، الثلاثاء الماضي، إن طهران قد تغلق مضيق هرمز في حالة الضرورة، معتبرا أن الوجود الإسرائيلي في الإمارات يمثل تهديد لبلاده، وفق وكالة رويترز.

والحرس الثوري هو قوة عسكرية مهيمنة في إيران تتبع الزعيم الأعلى الإيراني، ويصل تعداد مقاتليه إلى نحو 125 ألف في وحدات برية وبحرية وجوية. ويشرف الحرس على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية الذي يعتبره خبراء الأكبر في الشرق الأوسط، بحسب رويترز.

ومضيق هرمز هو ممر حيوي لتجارة النفط العالمية، إذ يمر عبره نحو خمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، ويشمل ذلك صادرات الخام من السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويربط الممر بين إيران وسلطنة عُمان، وكذلك بين الخليج شمالا وخليج عمان وبحر العرب جنوبا، ويمر عبره كل إنتاج قطر تقريبا من الغاز الطبيعي المسال، والدولة هي أكبر مصدر له في العالم.

واحتجاز السفينة في مضيق هرمز جاء في وقت تشهد فيه حركة الشحن العالمية اضطرابات نتيجة عزوف سفن عن عبور البحر الأحمر بسبب استهداف جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران للسفن بالبحر دعما للفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي ردا على هجوم لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وتأتي تطورات يوم السبت في ظل مخاوف متزايدة من اتساع رقعة التوترات في الشرق الأوسط بعد توعد إيران بالرد على هجوم استهدف مطلع أبريل الجاري مجمع سفارتها في العاصمة السورية دمشق وأدى إلى مقتل قائد عسكري كبير وستة آخرين من كبار الضباط.

وفي حين لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، تتهم طهران تل أبيب بالوقوف خلفه. وإيران هي عدو إسرائيل بمنطقة الشرق الأوسط. وقال البيت الأبيض سابقا إن هجوم إيراني وشيك على إسرائيل هو تهديد حقيقي وممكن.

وتسببت حالة الترقب السائدة إزاء رد إيران في تداعيات اقتصادية، إذ بلغ سعر الذهب يوم الجمعة مستوى تاريخي مع ارتفاع الطلب عليه كملاذ آمن في ظل المخاوف من تصاعد التوترات بالشرق الأوسط.



رد إسرائيل

قال متحدث عسكري إسرائيلي، يوم السبت عقب احتجاز السفينة، إن إيران ستتحمل عواقب قرارها تصعيد الوضع أكثر، مضيفا أن بلاده في حالة تأهب قصوى.

وأضاف المتحدث دانيال هاجاري: "لقد قمنا بزيادة استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر. كما أننا على استعداد للرد"، بحسب ما نشره حساب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي عبر منصة إكس (تويتر سابقا).

وتابع أن الجيش الإسرائيلي مستعد لجميع السيناريوهات وسيتخذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع حلفاء تل أبيب.

ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في منشور عبر منصة إكس السبت، "الاتحاد الأوروبي والعالم الحر" لإعلان الحرس الثوري منظمة "إرهابية" ولفرض عقوبات على إيران على الفور.

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(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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