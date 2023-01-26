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هاني جنينة
هاني جنينة
هاني جنينةمحلل اقتصادي و محاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
آراء

بعد الذهب والدولار، هل حان وقت النظر للأسهم؟

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