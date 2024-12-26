توقع الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط هيثم السالمي في مقابلة مع زاوية عربي أن يشهد العام المقبل 3 طروحات عامة أولية من قطاعات غير نفطية بخلاف طروحات أوكيو للطاقة الحكومية.

جاءت المقابلة على هامش مؤتمر جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين (ميرا) بأبوظبي في ديسمبر 2024.

وطرحت أوكيو للطاقة الحكومية 4 شركات تابعة لها خلال العامين 2023 و 2024 آخرها أوكيو للصناعات الأساسية وسط توقعات بطرح وحدات أخرى العام المقبل.

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(إعداد : ياسمين صالح، تحرير الفيديو: شيماء حفظي وفرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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