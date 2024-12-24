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دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
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طاقة
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مصر
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الشام
شمال إفريقيا
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تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
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مقابلة - الرئيس التنفيذي...
فيديو
أسهم
ديسمبر ٢٤، ٢٠٢٤
مقابلة - الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط يتوقع 3 طروحات عامة أولية في قطاعات غير نفطية خلال 2025
أسهم
هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية المصرية تستهدف التوسع بالسعودية في 2025
البحرين
أحدث وافد للسوق.. نظرة على أداء سهم مجموعة مطاعم الأبراج البحرينية
فيديو
مقابلة فيديو مع الرئيس التنفيذي – بورصة عمان تسعى لتسهيل إصدار صكوك قابلة للتداول
الجزائر
خاص لزاوية عربي- مدير عام بورصة الجزائر يتوقع طرح بنك التنمية المحلية الحكومي للاكتتاب بداية 2025
سلطنة عُمان
سهم أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية يهبط في أول يوم تداول ببورصة مسقط
سوريا
لقطة خاصة: لمحة عن سوق دمشق للأوراق المالية
الإمارات
سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرس إطلاق عقود الخيارات - الرئيس التنفيذي
أسهم
خاص- الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط يتوقع 3 طروحات عامة أولية في قطاعات غير نفطية خلال 2025
أسهم وسندات
خاص لزاوية عربي - تغطية الطرح العام الأولي لمجموعة مطاعم الأبراج البحرينية 260.6%