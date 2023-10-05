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فيديو- شركات جديدة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في 2023
أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) تأسيس وإطلاق أكثر من 8 شركات في قطاعات مختلفة منذ مطلع عام 2023، فيما تستهدف المملكة تنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي
٥ أكتوبر، ٢٠٢٣
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