ستركز شركة ألفا داتا الإماراتية لخدمات التكنولوجيا والتحول الرقمي، والمدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، على الذكاء الصناعي لنمو أعمالها المستقبلية، وفق فايز ألعبيني المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع زاوية عربي.

وكانت زاوية عربي قد حاورت ألعبيني الشهر الماضي، في يوم إعلان الشركة نيتها طرح أسهمها في بورصة أبوظبي. تقدم الشركة خدمات لمساعدة عملائها على إنجاز المهام باستخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعي لكنها لا تطور برامج أو تطبيقات.

وتستهدف الشركة التي تأسست عام 1981 وتعمل بشكل أساسي في الإمارات وبدأت العمل مؤخرا بالسعودية وقطر، التوسع بحذر في السوق السعودي، مع مستهدفات نمو في المبيعات بنسبة 15% سنويا.

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(إعداد وتحرير الفيديو: شيماء حفظي، مونتاج: فرح هيبة، ترجمة: نهى الحناوي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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