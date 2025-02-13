تعتزم شركة ألفا داتا الإماراتية لخدمات التكنولوجيا والتحول الرقمي استخدام عوائد طرحها العام الأولي الذي تم الإعلان عنه الخميس، للمساهمين البائعين من طرف الشركة، لعدم حاجة الشركة لتمويلات حاليا، بحسب فايز ألعبيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ألفا داتا، في لقاء فيديو حصري لزاوية عربي، بعد الإعلان عن الطرح بوقت قصير.

"الفلوس اللي بتتحصل من هذي هي حترجع للشركاء اللي عم بيبعوا حصتهم.. احنا مش بحاجة نحصل فلوس للتوسع،" بحسب ألعبيني.

خلفية سريعة

أعلنت الشركة صباح الخميس في بيان، حصلت زاوية عربي على نسخة منه، نيتها طرح 40% من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع توقعات ببدء تداول السهم الشهر المقبل.

تنشط الطروحات العامة الأولية في الأسواق الإماراتية وسط انتعاشة الاكتتابات في أسواق المال في الخليج، فيما يُتوقع نمو قطاع التكنولوجيا مع زيادة الطلب على التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.

تفاصيل الطرح

(بحسب البيان)

تستهدف الشركة دفع توزيعات أرباح بقيمة 130 مليون درهم (35.4 مليون دولار) عن سنة 2025، يتم دفعها على دفعتين متساويتين في أكتوبر 2025 وأبريل 2026.

لم تحدد الشركة حجم الحصيلة المتوقعة من الاكتتاب بعد، وستعلن خلال أيام عن النطاق السعري لسعر السهم في الطرح، ويتوقع أن يتم الاكتتاب خلال الفترة 20-25 فبراير.

وسيتم تحديد التوزيعات السنوية المستقبلية بنسبة لا تقل عن 80% من صافي الربح. وقد بلغ صافي أرباح الشركة العام الماضي نحو 127 مليون درهم بتراجع طفيف نحو 4.5% على أساس سنوي.

وقد تم تعيين إي اف جي هيرميس، الإمارات دبي الوطني كابيتال منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين، وبنك أبوظبي التجاري كمدير سجل مشترك.

كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، ومصرف الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ويو كبنوك تلقي الاكتتاب.

تفاصيل أكثر من الرئيس التنفيذي عن الطرح والشركة

(بحسب اللقاء الصحفي مع زاوية عربي الذي سينشر كاملا لاحقا)

تعتمد الشركة التي تأسست في 1981 على تقديم خدمات لمساعدة عملائها على إنجاز المهام باستخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعي لكنها لا تطور برامج أو تطبيقات. وتعد الإمارات سوقها الرئيسي وتبلغ حصتها السوقية فيه نحو 6%، كما بدأت مؤخرا العمل في السعودية وقطر.

"أكتر من 95% (من حجم الأعمال) في الوقت الحاضر هو (سوق) الإمارات، السعودية من قريب وكذلك قطر،" حسب الرئيس التنفيذي الذي أشار إلى أن التوسع في السعودية ضمن خطط الشركة لكن بخطوات متحفظة وتأنّي.

"بـ 2026 أكيد بيكون فيه مشاريع قوية (في السعودية) .. ما هتكون مباشرة مع أطراف حكومية هتكون عن طريق متعاقدين،" وفق ألعبيني.

وتوقع الرئيس التنفيذي استقرار معدل نمو مبيعات الشركة سنويا عند 15% قابلة للزيادة.

حققت الشركة مبيعات بنحو 2.3 مليار درهم في 2024 بنمو نحو 15% على أساس سنوي، وفق بيانات صادرة عن الشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا