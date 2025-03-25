مواقع التواصل الاجتماعي
الصفحة الرئيسية>الأسواق>أسهم>مقابلة مع الرئيس التنفيذ...

فيديو

أسهم
مارس ٢٥، ٢٠٢٥
مقابلة مع الرئيس التنفيذي: ألفا داتا الإماراتية تراهن على الذكاء الصناعي لنمو أعمالها وتتوسع بحذر في السعودية
أسهم وسندات

مجموعة أكديطال الصحية المغربية تأمل الإدراج في بورصة السعودية قبل 2030- الرئيس التنفيذي

مجموعة أكديطال الصحية المغربية تأمل الإدراج في بورصة السعودية قبل 2030- الرئيس التنفيذي
مجموعة أكديطال الصحية المغربية تأمل الإدراج في بورصة السعودية قبل 2030- الرئيس التنفيذي
السعودية

تحليل سريع- انتعاش الطلب على السفر يدعم الاكتتاب العام الأولي المرتقب لشركة طيران ناس السعودية في تداول

تحليل سريع- انتعاش الطلب على السفر يدعم الاكتتاب العام الأولي المرتقب لشركة طيران ناس السعودية في تداول
تحليل سريع- انتعاش الطلب على السفر يدعم الاكتتاب العام الأولي المرتقب لشركة طيران ناس السعودية في تداول
مصر

معلومة وتحليل - تدفقات استثمارية متوقعة لصناديق الاستثمار في الأسهم المصرية بعد قرار حكومي حديث

معلومة وتحليل - تدفقات استثمارية متوقعة لصناديق الاستثمار في الأسهم المصرية بعد قرار حكومي حديث
معلومة وتحليل - تدفقات استثمارية متوقعة لصناديق الاستثمار في الأسهم المصرية بعد قرار حكومي حديث
مصر

فاليو المصرية تعتزم إصدار سندات توريق بـ مليار جنيه في الربع الثاني من 2025 - الرئيس التنفيذي

فاليو المصرية تعتزم إصدار سندات توريق بـ مليار جنيه في الربع الثاني من 2025 - الرئيس التنفيذي
فاليو المصرية تعتزم إصدار سندات توريق بـ مليار جنيه في الربع الثاني من 2025 - الرئيس التنفيذي
مصر

زاوية بودكاست: تجديد ودائع كويتية .. استثمارات تريليونية للإمارات وقيمة أعلى لليرة السورية

زاوية بودكاست: تجديد ودائع كويتية .. استثمارات تريليونية للإمارات وقيمة أعلى لليرة السورية
زاوية بودكاست: تجديد ودائع كويتية .. استثمارات تريليونية للإمارات وقيمة أعلى لليرة السورية
مصر

مدينة مصر للإسكان والتعمير تتفاوض مع شركاء للتوسع في السعودية والإمارات - الرئيس التنفيذي

مدينة مصر للإسكان والتعمير تتفاوض مع شركاء للتوسع في السعودية والإمارات - الرئيس التنفيذي
مدينة مصر للإسكان والتعمير تتفاوض مع شركاء للتوسع في السعودية والإمارات - الرئيس التنفيذي
قطر

في نقاط.. رئيس تنفيذي جديد لبورصة قطر

في نقاط.. رئيس تنفيذي جديد لبورصة قطر
في نقاط.. رئيس تنفيذي جديد لبورصة قطر
سلطنة عُمان

تحليل سريع - طرح أسياد للنقل البحري في بورصة مسقط قد يحفز مزيد من الإدراجات بقطاع اللوجستيات

تحليل سريع - طرح أسياد للنقل البحري في بورصة مسقط قد يحفز مزيد من الإدراجات بقطاع اللوجستيات
تحليل سريع - طرح أسياد للنقل البحري في بورصة مسقط قد يحفز مزيد من الإدراجات بقطاع اللوجستيات
أسهم وسندات

تحليل سريع: المخاوف القادمة من أمريكا تزعزع استقرار الأسواق العربية في النصف الأول من مارس

تحليل سريع: المخاوف القادمة من أمريكا تزعزع استقرار الأسواق العربية في النصف الأول من مارس
تحليل سريع: المخاوف القادمة من أمريكا تزعزع استقرار الأسواق العربية في النصف الأول من مارس