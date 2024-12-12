ضم مجلس إدارة شركة XRG للطاقة منخفضة الكربون والكيماويات الإماراتية والذي أعلن عنه الخميس عدد بارز من الأسماء بينهم رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة OCI Global لإنتاج النيتروجين والهيدروجين، حسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتأسست XRG الشهر الماضي وهي تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك. وتعمل الشركة في المنتجات الكيماوية، الطاقة منخفضة الكربون، والغاز الطبيعي.

ويزيد الاهتمام بالطاقة منخفضة الكربون مع مساعي عالمية لخفض الانبعاثات الكربونية. وكانت الإمارات قد استضافت مؤتمر المناخ كوب 28 العام الماضي.

نبذة عن XRG ومجلس الإدارة

(وفق وام وموقع أدنوك)

- من المتوقع أن تبدأ الشركة في مزاولة أعمالها في الربع الأول من 2025.

- تبلغ قيمتها أكثر من 290 مليار درهم إماراتي ( نحو 79 مليار دولار).

- تستهدف زيادة قيمة أصولها بأكثر من الضعف خلال الـ 10 سنوات المقبلة بدعم نمو الطلب المتوقع على القطاعات التي تعمل فيها.

- سيتولى سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي والرئيس التنفيذي لـ أدنوك، منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ XRG.

بالإضافة لساويرس، سيضم مجلس الإدارة أعضاء آخرين وهم:

- محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي والرئيس التنفيذي لـ "القابضة ADQ" وهي صندوق سيادي حكومي كبير، ومقره أبوظبي.

- جوناثان غراي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة "بلاك ستون".

- برنارد لوني، رئيس تنفيذي سابق لشركة "بي بي" البريطانية للنفط.

- أحمد المزروعي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وهو بمثابة الجهة التنفيذية لإماراة أبوظبي.

- جاسم الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، ورئيس مجلس إدارة &e للاتصالات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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