سعرت شركة ماجد الفطيم العقارية (MAF) صكوكها ذات الأولوية غير المضمونة البالغة 500 مليون دولار، بأجل 10 سنوات، بهامش 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل من توقعات السعر الأولية البالغة T+125 نقطة أساس، حيث تجاوزت قيمة الطلب 1.8 مليار دولار، بما في ذلك اهتمام مدير الإصدار الرئيسي المشترك، حسب وثيقة اطلعت عليها زاوية.

الصكوك صدرت عن شركة ماجد الفطيم للصكوك المحدودة، ضمن برنامج الشركة لإصدار ديون بقيمة 3 مليار دولار، بمعدل ربح 4.875% وعائد 4.955%.

وقد تم طرح الصكوك بسعر إعادة عرض بلغ 99.375 دولار.

سيتم إدراج الصكوك في بورصتي دبلن ودبي.

من المتوقع أن تدعم عائدات الصكوك الأغراض العامة للشركة واحتياجات إعادة التمويل.

مثلت منطقة الشرق الأوسط 55% من قاعدة المستثمرين، تليها المملكة المتحدة بنسبة 23%، وآسيا بنسبة 16%. وكان المشترون بشكل رئيسي من البنوك (52%) ومديري الصناديق (46%).

للاطلاع على التقرير الأصلي والمنشور بالإنجليزية على موقع زاوية اضغط هنا.

(إعداد: فريق التحرير، ترجمة: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

