تستهدف مجموعة مير الإماراتية للتجزئة والمدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية والتي تعمل في الإمارات فقط، استثمار نحو 400 مليون درهم (109 مليون دولار) خلال عام 2025 للتوسع في المولات التجارية ورفع الكفاءة التشغيلية لأصولها الحالية، حسب نهيان العامري، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مقابلة مع زاوية عربي.

أدرجت مير أسهمها في سوق أبوظبي من خلال إدراج مباشر ديسمبر 2024. وتعمل المجموعة التي مقرها أبوظبي، في امتلاك وإدارة متاجر ومولات صغيرة للبيع بالتجزئة. وتعمل هذه المولات تحت علامتي سبار وادكووب، وتديرها شركة مكاني التابعة لمير. ولدى المجموعة استثمارات في قطاع التصنيع الغذائي.

"ميزانية 2025 (تتضمن) أعلى من 400 مليون درهم في مشاريع رأس مالية. الأغلبية (معظم هذه الاستثمارات) بيكون للمولات والعقارات .. أيضا فيه تطوير في التكنولوجيا ورفع الكفاءة التشغيلية،" حسب العامري.

تفاصيل الإدراج المباشر وخلفية عن مير سريعا جدا

أدرجت مير أسهمها في بورصة أبوظبي كآخر الوافدين للسوق العام الماضي. ويوم الخميس ارتفعت قيمتها السوقية إلى 4.7 مليار درهم من حوالي 2.6 مليار درهم عند الإدراج.

تكونت مير كمجموعة في 2024، وقد تم دمج فيها أصول عدة جمعيات تعاونية لبيع السلع الغذائية.

توسعات

تستهدف مير افتتاح فروع جديدة في قطاع التجزئة بشكل أساسي والذي يمثل تقريبا 89% من الإيرادات الإجمالية، إضافة للتوسع في قطاع التصنيع وإدارة المولات التجارية لصالح الغير في السوق الإماراتي. وقد تشمل خطط التوسع الاستحواذ على شركات محلية.

"نحنا عندنا خطة للخمس سنوات القادمة بإضافة 36 متجر 17 منهم بيكون سوق مجتمعي (أي مول صغير الحجم).. متفائلين أن في 2025 يكون فيه نمو وفيه فروع جديدة هتفتح بالسنة (2025)،" حسب العامري.

"حسب دراساتنا نسبة النمو (لقطاع التجزئة) 5% على مدى الأعوام القادمة حتى 2027..ونشوف فرص تعزيز الفرص في إمارة أبوظبي وإمارات أخرى،" وفق العامري.

وعن مباحثات الاستحواذ قال الرئيس التنفيذي: "فيه بعض المناقشات في مراحل مبكرة لدراسة استحواذات وتلقينا طلبات من بعض الشركات يتم النظر فيها .. ما في شي ناضج حتى الحين".

وأضاف أنه بشأن شركة مكاني - التي تدير المولات التجارية التابعة للمجموعة - فهي "حاليا تدير مولاتنا بس طبعا احنا أضفنا أنه ممكن نخدم الغير.. منفتحين للإدارة للغير وفيه بعض النقاشات حاليا".

التصنيع الغذائي

تمتلك مير حصة 40% في مجموعة الماسة للتصنيع الغذائي بالإمارات والتي تركز على منتجات الطحين والأعلاف.

"تطلعاتنا ممكن ناخد حصص أو نشتري مشاريع أو نضيف صناعات جديدة في مجموعة الماسة أو نستحوذ على شركات مصنعة أخرى،" حسب العامري دون تحديد مدى زمني.

لا تخطط المجموعة حاليا لإصدار سندات أو صكوك لتمويل التوسعات. وقال العامري "حاليا الموارد (المالية) الموجودة كافية للمشاريع التوسعية.. حسب الحاجة طبعا وحسب الفرص اللي قد تتاح مستقبليا تكون خيارات التمويل متاحة ومفتوحة حسب السوق والتوقيت".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)



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