مجموعة "مير" والتي مقرها في أبوظبي، تُعزز تمكين المجتمعات : حيث تخدم المجموعة سنويًا أكثر من 24 مليون عميل عبر شبكة واسعة تضم ما يزيد على 100 متجر، وتدير أكثر من 50 مركز تسوّق مجتمعي بمعدل إشغال قوي يبلغ 85%. كما تسهم بشكل فعّال في دعم الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استثمارات استراتيجية ومبادرات مستدامة

حيث تخدم المجموعة سنويًا أكثر من 24 مليون عميل عبر شبكة واسعة تضم ما يزيد على 100 متجر، وتدير أكثر من 50 مركز تسوّق مجتمعي بمعدل إشغال قوي يبلغ 85%. كما تسهم بشكل فعّال في دعم الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استثمارات استراتيجية ومبادرات مستدامة بلغت توزيعات أرباح مجموعة "مير" لعام 2023 نحو 135 مليون درهم إماراتي، مما يمثّل عائد أرباح يقدر بنحو 5% استنادًا إلى سعر الإدراج

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة مير ("مير" أو "الشركة" أو "المجموعة")، وهي شركة استثمارية استراتيجية وواحدة من أبرز شركات بيع المواد الغذائية بالتجزئة، والعقارات التجارية التي تدعم أجندة استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات، عن إدراج أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "MAIR" ورقم التعريف الدولي AEE01571M249.

تتوفر أسهم المجموعة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد، مما يعكس التزامها بدعم وصولهم إلى الأسواق. وبدأ تداول أسهم المجموعة بسعر مرجعي قدره 1.16 درهم للسهم الواحد، وبذلك تصل قيمتها السوقية إلى حوالي 2.6مليار درهم (706 مليون دولار)، مما يجعلها واحدة من الشركات الرائدة في قطاعات البيع بالتجزئة والعقارات التجارية والاستثمارات الاستراتيجية في دولة الإمارات.

يشكل هذا الإدراج نقلةً نوعية في استراتيجية مير طويلة الأمد لتوسيع حضورها في قطاعي بيع المواد الغذائية بالتجزئة والعقارات التجارية، إلى جانب الاستثمار في سلسلة القيمة للمساهمة بشكل فعال في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات. كما يساهم الإدراج المباشر في منح المساهمين، فرصة بيع أسهمهم بكل سهولة وبسعر عادل. كما يضمن أن يتمتع المستثمرون الجدد، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، بفرصة متكافئة للمشاركة في نمو ونجاح مجموعة "مير".

وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مير: "يُشكّل الإدراج المباشر لأسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية نقطة تحول في مسيرة نمو المجموعة. ويعكس هذا الإنجاز الإيمان العميق بتمكين شركائنا وداعمينا المخلصين من المشاركة في بناء مستقبل أفضل اقتداءً بتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة. كما يشكل دليلاً ملموساً على التزامنا بالابتكار والنمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة".

وتابع الشامسي قائلاً: "مع بداية مرحلة جديدة كشركة مدرجة، نواصل التزامنا بتعزيز مسار التطوير الاستراتيجي لقطاعي الأغذية والعقارات التجارية في دولة الإمارات، والسعي لتحقيق تأثير ملموس في المجتمع المحلي. ولا يرتبط هذا الإدراج بتحسين السيولة والأرباح فحسب – وإنم إلتزاماً بتحقيق النمو وتوفير الفرص وبناء إرث من الثقة والنجاح المشترك".

ومن جهته، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "نهنئ مجموعة مير على إدراجها الناجح، والذي يمثل الإدراج السادس والعشرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام. ويرسخ هذا الإنجاز التنوع والنمو القطاعات المختلفة في السوق، كما أنه يسلط الضوء على دور السوق باعتباره المنصة المفضلة للنمو المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ويعكس إدراج مجموعة مير، الشركة الرائدة في قطاع التجزئة، التقدم الذي حققته إمارة أبوظبي في تطوير اقتصاد قوي ومتعدد القطاعات ويعزز مكانة المصدرين الموثوقين في سوقنا الديناميكي والشفاف. ونتطلع إلى التأثير الإيجابي الذي سيحدثه هذا الإدراج على المشهد المالي في أبوظبي".

وقال نهيان العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير:

"يشكل الإدراج نقطة تحول مهمة من شأنها أن تضع المجموعة في مكانة متقدمة على مسار النمو والابتكار. ومع محفظتنا القوية في مجال بيع المواد الغذائية بالتجزئة والعقارات التجارية والاستثمارات الاستراتيجية، يوفر الطرح للمستثمرين منصةً شفافة للمشاركة في مسيرة نجاحنا على المدى الطويل. ونسعى في خططنا المستقبلية إلى توسيع حضورنا في قطاع البيع بالتجزئة وتطوير العقارات التجارية، مما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين. ونحن متحمسون للتفاعل مع مجموعة أوسع من المستثمرين من خلال هذا الإدراج المباشر، ونتطلع إلى الفرص التي تنتظرنا مستقبلاً مع استمرارنا في تعزيز المجتمعات ورفد نمو دولة الإمارات".

عن مجموعة مير:

مجموعة مير هي شركة للاستثمارات الاستراتيجية تأسست في أبوظبي، وتعمل من خلال محفظتها الاستثمارية المتنوعة على دعم النمو المستدام عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية. تدير مير عدداً من كبرى المؤسسات والشركات المحلية بما فيها أدكووب و"سبار"، السلسلة الأوروبية المتميزة التي تتواجد في أبو ظبي منذ أكثر من عقد. وتُعد أدكووب، التي تأسست عام 1977، إحدى أبرز سلاسل التجزئة الرائدة وحّدت سبع علامات تجارية موثوقة هي: أبوظبي التعاونية، والعين التعاونية، والظفرة التعاونية، ودلما التعاونية، والجمعيات التعاونية (COOPS)، وإيرث، وميغا مارت، تحت كيان مفرد بناءً على القرار الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. كما تمتلك مجموعة "مير" محفظة عقارية تجارية رائدة تُعرف بـ"مكاني"، والتي تصنّف بين أفضل خمس مشغلين عقاريين في أبوظبي، مع معدل إشغال استثنائي يبلغ 85% عبر مساحة تزيد على 320,000 متر مربع من العقارات الفاخرة. وتشمل المحفظة أكثر من 50 مركز تسوّق مجتمعي وعدداً من الأصول التجارية البارزة، بما فيها العين مول. وتعمل المجموعة وفق نموذج التكامل العمودي، ما يضمن معايير الجودة واستدامة سلاسل التوريد، تحقيقاً لرسالتها في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية والتزامها بالإسهام في رفاهية المجتمع، فضلاً عن جهودها في دعم استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

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