وقعت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية لإعادة تمويل قرض مشترك بقيمة 9.175 مليار درهم (2.5 مليار دولار) لخفض تكاليف الاقتراض المستقبلي، وفق بيان مرسل للبورصة الأربعاء.

وتعمل المجموعة التي تأسست عام 2006 ومدرجة في السوق منذ 2022 في تقديم خدمات الشحن واللوجستيات، بمحفظة تضم 36 محطة في أكثر من 50 دولة، وهي واحدة من شركات محفظة "القابضة" (ADQ) وهي بمثابة صندوق سيادي في أبوظبي.

وحسب البيان، يحل القرض المشترك الجدید محل تسهیلات ائتمانية متوسطة الأجل، مدتها عامین ونصف العام، وكان تم التعاقد علیها في سبتمبر من عام 2024.

تفاصيل أكثر عن التمويل

(وفق البيان)

- تم توقيع الاتفاقية مع بنك أبوظبي الأول وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة.

- تشمل الاتفاقية خيار تمويلي إضافي بقيمة 3 مليار درهم.

- تمتد فترة الاستحقاق لـ 3 أعوام حتى مارس 2029.

- يهدف القرض الجديد إلى تحسين تكاليف التمويل وتعزيز المرونة المالية للمجموعة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

