تعتزم شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، المدرجة في بورصة البحرين، الاستحواذ على شركة ألمنيوم دونكيرك ومقرها فرنسا، من شركة أمريكان إندستريال بارتنر (AIP) الأمريكية العاملة بالاستثمار المباشر، في صفقة قيمتها نحو 2.2 مليار دولار، وفق إفصاح "ألبا" للبورصة الثلاثاء.

خلفيات سريعة

(وفق الإفصاح + مواقع الشركات وحساباتها على لينكد إن+ بيانات السوق)

ألمنيوم البحرين (ألبا): يعود نشاطها لأكثر من 50 عام، وتعد من أكبر شركات صهر الألمنيوم في العالم بطاقة إنتاجية تتجاوز 1.6 مليون طن متري سنويا في 2025، وتصدر إنتاجها إلى أكثر من 290 عميل حول العالم، كما تمتلك مكاتب مبيعات في أوروبا وآسيا وشركة تابعة في الولايات المتحدة. وتواجه الشركة ضغوط على إنتاجها وصادراتها بسبب تداعيات الحرب في إيران.

ألمنيوم دونكيرك: تأسست في 1991، وهي واحدة من أكبر مصاهر الألمنيوم في الاتحاد الأوروبي، ولديها خطط لخفض الانبعاثات الكربونية، وتنتج نحو 300 ألف طن من الألمنيوم سنويا، وتستفيد من الطلب الأوروبي المتزايد على الألمنيوم المنتج بصورة مستدامة.

تفاصيل أكثر عن الصفقة

(وفق الإفصاح)

- ستستحوذ ألبا على 100% من شركة ألمنيوم دونكيرك.

- سيتم تمويل الصفقة بالكامل من خلال تحالف بنوك شريكة لـ ألبا.

- وقعت ألبا اتفاقية حصرية للاستحواذ على الشركة في مارس 2026. فيما جرى توقيع اتفاقية البيع والشراء النهائية في مايو 2026.

- حصلت الصفقة على موافقة هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال إتمامها خاضع لموافقة فرنسا على الاستثمار الأجنبي المباشر وموافقة الجهات التنظيمية الأوروبية ذات الصلة.

- يتضمن الاتفاق، استثمار مزمع من بنك الاستثمارات العامة ​الفرنسي (بي.بي.آي فرانس) المدعوم من الحكومة بقيمة 100 مليون يورو يمثل حصة 6% من ألمنيوم دونكيرك.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي وأمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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