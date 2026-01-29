شهد سوق دبي المالي، نمو في القيمة الإجمالية للتداول خلال 2025 بنسبة 63% على أساس سنوي، وكذلك زيادة في القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة، وفق بيان النتائج المالية الموحدة الصادر على البورصة الخميس.

وسوق دبي المالي بدأ عملياته عام 2000 وهو شركة مدرجة في السوق منذ 2007 وتمتلك حكومة دبي 80% منها.

أبرز نقاط الأداء خلال 2025

(وفق البيان الصادر الخميس، والبيان الرسمي الصادر عن سوق دبي المالي للنتائج المالية الموحدة لعام 2024)

- ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في 2025 بنسبة 17.2% بينما كان قد سجل ارتفاع بـ 27.1% في 2024 والذي كان أفضل أداء له منذ 10 سنوات.

- ارتفع صافي الربح قبل الضريبة خلال 2025 ليسجل 1.06 مليار درهم (288.6 مليون دولار) مقابل 409.3 مليون درهم في 2024.

- ارتفعت القيمة الإجمالية للتداول خلال 2025 بنسبة 63% على أساس سنوي، لتصل إلى 174 مليار درهم. وقد مثل المستثمرون الأجانب 51% من إجمالي نشاط التداول في 2025.

- ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بنحو 9.4% إلى 992 مليار درهم في 2025 من 907 مليار درهم في 2024.

- استقطب السوق نحو 97.4 ألف مستثمر جديد خلال عام 2025، أي أقل من عدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق في 2024 والبالغ عددهم 138.3 ألف مستثمر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا