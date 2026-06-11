أصدر بنك دبي الإسلامي الإماراتي، المدرج بسوق دبي المالي، صكوك رأسمال إضافي دائمة من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار، وفق إفصاح البنك للبورصة الأربعاء.

جاء الإصدار رغم التحديات الجيوسياسية التي تعانى منها المنطقة نتيجة حرب إيران المندلعة بنهاية فبراير، والتي تسببت في توقف مضيق هرمز - والذي يعبر منه نحو خمس النفط العالمي- ، ما انعكس على حركة الاستثمار وشهية المستثمرين.

وتأسس بنك دبي الإسلامي عام 1975، وتم إدراجه في سوق دبي المالي عام 2000، وتمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية نحو 28% من أسهمه، ويتواجد في باكستان، تركيا، إندونيسيا، كينيا، السودان والبوسنة، وفق البيان وموقع البورصة.

تفاصيل عن الإصدار

(وفق البيان)

- تم الإصدار بعائد 6.250%، في حين كان السعر الاسترشادي الأولي في نطاق 6.625%.

- تم تغطية الإصدار بأكثر من 2.3 مرة، مع حجم اكتتاب تجاوز 2.3 مليار دولار.

- شارك في الاكتتاب أكثر من 85 جهة مؤسسية من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط

- ستُدرج الصكوك في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.

- الصكوك غير قابلة للاستدعاء قبل 6 سنوات.

- تولى مهام مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين كل من: أرقام كابيتال، ASB كابيتال، دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، HSBC ، ميزوهو، مصرف الشارقة الإسلامي، KFH كابيتال، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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