عينت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين الإماراتية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، جوجال مادان في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، بعد استقالة شارالامبوس ميلوناس من منصبه كرئيس تنفيذي، وفق إفصاحين منفصلين من "أبوظبي الوطنية" للبورصة الاثنين.

تأسست أبوظبي الوطنية للتأمين عام 1972، وأُدرجت أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يوليو 2003، وتعمل في مجال التأمين في الإمارات ولديها مكتب تمثيلي في لندن وحصة 51% من شركة متكاملة للتأمين في السعودية، وفق موقعها الرسمي وبيانات السوق.

عن جوجال مادان

(وفق إفصاح الشركة الخاص بتعيينه، وحسابه على لينكد إن)

- انضم إلى أبوظبي الوطنية للتأمين عام 2007، وشغل عدة مناصب آخرها منصب الرئيس التنفيذي لأعمال الاكتتاب والحسابات الاستراتيجية، ونائب الرئيس التنفيذي في الشركة.

- يمتلك خبرة تتجاوز أربعة عقود في قطاع التأمين، إذ بدأ مسيرته المهنية في شركة أورينتال للتأمين الهندية عام 1985 وحتى 2007، وتدرج في عدة مناصب بها، بين الهند والكويت.

- حاصل على بكالوريوس في القانون من جامعة ميروت الهندية، وماجستير إدارة الأعمال في التمويل من جامعة إنديرا غاندي الوطنية المفتوحة IGNOU في نيودلهي.

- كما يحمل عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في التأمين وإدارة المخاطر، من بينها زمالة المعهد البريطاني للتأمين (Chartered Insurance Institute) وشهادة CPCU الأمريكية في تأمينات الممتلكات والحوادث.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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