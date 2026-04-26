تعتزم الإمارات إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم ( 272.3 مليون دولار) لدعم قطاع الصناعة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وفق ما نشره محمد ‌بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء عبر حسابه على منصة إكس، وما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية الأحد.

وتضررت الإمارات، وهي أحد أكبر منتجي النفط ولديها خطط لزيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة الحرب التي أدت لإغلاق مضيق هرمز وهو ممر حيوي لصادرات النفط للدول الخليجي ومصدر رئيسي للإيرادات وتمويل المشروعات غير النفطية.

وقال بن راشد إن الصندوق المستهدف "يدعم توطين الصناعات الحيوية، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويسرع من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط".

كما يستهدف الصندوق، توسعة التصنيع المحلي، بناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية، ويدعم تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي واستدامة سلاسل الإمداد في قطاعات متعددة.

للمزيد: شهر الحرب: تباطؤ أداء القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات لأدنى مستوى منذ يونيو 2021

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

