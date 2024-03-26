اعتمد خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مشروع قناة ياس السكني في منطقة شاطئ الراحة بالإمارة بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليارات درهم (953 مليون دولار)، بحسب بيان لمكتب أبوظبي الإعلامي الثلاثاء.

ويأتي اعتماد مشروع قناة ياس السكني وسط ارتفاع الطلب على العقارات في أبوظبي في ظل موجة من الوافدين الأجانب، فيما تسعى الإمارة لتوسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطة الإمارات - وهي دولة غنية بالنفط - لتنويع مصادر الدخل واستمرار تدفق الاستثمارات.

ويُتوقع اكتمال المشروع، الذي تشرف عليه هيئة أبوظبي للإسكان بالشراكة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية وشركة آي سي تي للتطوير العقاري، في الربع الأخير من عام 2027.

وستتولى شركة آي سي تي للتطوير العقاري، وهي شركة خاصة تمتلك وتدير أصولا كبيرة في العقارات والاستثمارات في الإمارات وجميع أنحاء العالم، تصميم وإنشاء المشروع وبنيته التحتية، وفق البيان.

ماذا نعرف عن مشروع قناة ياس السكني؟

(بحسب بيان مكتب أبوظبي الإعلامي)

- مشروع قناة ياس السكني لبناء 1,146 فيلا سكنية للمواطنين

-يقام المشروع على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1.8 كيلومتر مربع

- يشمل المشروع أيضا مرافق خدمية تضم ثلاثة جوامع ومدرسة ونادي رياضي ومتاجر

- يتيح المشروع للمواطنين الحاصلين على قروض سكنية من هيئة أبوظبي للإسكان شراء فلل سكنية واختيار فلل من 3 إلى 6 غرف نوم بمساحات تبدأ من 350 متر مربع إلى 525 متر مربع للفيلا

- تجرى عمليات بيع الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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