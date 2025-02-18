تعتزم شركة أدنوك للتوزيع الإماراتية المدرجة بسوق أبوظبي والتابعة لمجموعة أدنوك للطاقة الحكومية الإماراتية، افتتاح 5 محطات للوقود في مصر، بالشراكة مع توتال إنرجيز خلال العام الجاري، إضافة للتوسع في توفير وقود الطائرات، وفق جاكلين البغدادي الرئيسة التنفيذية لقسم التسويق في أدنوك للتوزيع لزاوية عربي الثلاثاء.

تحدثت البغدادي لزاوية عربي على هامش معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "ايجبس" بالقاهرة. وتعمل أدنوك للتوزيع في مصر من خلال شركة مشتركة مناصفة مع توتال إنرجيز بعد أن استحوذت في 2023 على 50% من شركة توتال إنرجيز للتسويق مصر التي تدير 240 محطة وقود في مصر، بجانب بيع الوقود بالجملة، وقود الطائرات، وزيوت التشحيم.

"(السنادي هيفتتح) 5 محطات، 4 هيبقوا عليهم العلامة التجارية توتال وواحدة هتبقى العلامة التجارية أدنوك،" وفق البغدادي، دون مزيد من التفاصيل عن حجم الاستثمارات لهذه المحطات.

ووفق بيان من أدنوك للتوزيع لسوق أبوظبي الثلاثاء، ستكون المحطة بعلامة أدنوك للتوزيع في منطقة القاهرة الجديدة، وتضاف لـ 11 محطة تحمل نفس الاسم في مصر.

وحسب البغدادي، تستهدف أدنوك للتوزيع أيضا التوسع في مبيعات وقود الطائرات ورفع مبيعاتها بأكثر من 10% خلال العام الجاري.

"بسبب النمو في قطاع السياحة، جزء من تركيزنا كشركة السنادي إن احنا نزود حصتنا في السوق من وقود الطيران أكتر وإن احنا نقدر نخدم شركات طيران أكتر في مصر،" بحسب البغدادي.

كما تستهدف أدنوك للتوزيع التوسع في قطاع زيوت التشحيم. وقالت البغدادي إنه بدأ هذا العام تصنيع زيوت التشحيم "أدنوك فويجر" محليا في مصر، مضيفة: "هنبتدي نقدر إن احنا نصدر من مصر.. منبقاش بس بنصدر من الإمارات".

السعودية

تعمل أدنوك للتوزيع في الإمارات، السعودية ومصر، وتستهدف وفق البغدادي رفع محطاتها في الأسواق الثلاثة إلى أكثر من ألف محطة خلال 3 سنوات حتى 2028، من 895 محطة بنهاية 2024.

ومن بين خطة التوسعات هذه، تستهدف الشركة إضافة ما بين 40 - 50 محطة خلال العام الجاري في الأسواق الثلاثة وسيكون معظمهم هذا العام في السعودية حسب البغداي.

وبحسب البغدادي، يتراوح حجم استثمارات أدنوك للتوزيع السنوية ما بين 250 - 300 مليون دولار تُضخ في 3 محاور تضم إضافة محطات جديدة، قطاع التجزئة والمبيعات غير التابعة للوقود كنقاط شحن السيارات الكهربائية، والاستثمار في الذكاء الصناعي.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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