نزح أكثر من 43 ألف شخص من شمال شرق ليبيا بعد إعصار وفيضانات عارمة، أدت إلى مقتل وفقدان آلاف الأشخاص، وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا يوم الخميس على منصة إكس (تويتر سابقا).

وتعرضت مدن في شرق ليبيا، على رأسها مدينة درنة، لسيول وأمطار غزيرة في أعقاب إعصار دانيال بالبحر المتوسط، ما أدى لخسائر بشرية وأضرار جسيمة طالت البنية التحتية.

ووفق المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، فإن حركة النزوح من شرق ليبيا إلى غربها لا تزال مستمرة.

ووقعت الكارثة في وقت تشهد فيه البلاد صراع سياسي منذ سنوات، في ظل تنافس على السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد ومجلس النواب في الشرق الذي شكل حكومة يرأسها حاليا أسامة حماد.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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