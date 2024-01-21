أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، في بيان مقتضب يوم الأحد، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي -أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا- واستئناف الإنتاج منه، بعد أسبوعين من إعلانها.

وكانت مؤسسة النفط أعلنت حالة القوة القاهرة بحقل الشرارة -الذي تصل قدرته إلى 300 ألف برميل يوميا- بعد توقف الإنتاج به نتيجة احتجاجات واعتصامات. وتعفي حالة القوة القاهرة الشركات من التزاماتها تجاه عملائها في حال حدوث ظروف قاهرة.

وكان محتجون في إقليم فزان بجنوب ليبيا أغلقوا حقل الشرارة لعدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، وفق وسائل إعلام محلية ودولية.

وسبق أن أدت احتجاجات في ليبيا -في ظل اضطرابات بالبلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي من الحكم في 2011- إلى إغلاقات متكررة لحقل الشرارة وغيره من المرافق النفطية ما تسبب في تكبد البلد -العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"- خسائر بمليارات الدولارات، فيما يعتمد اقتصاد ليبيا على عائدات النفط.

ولا يزال الوضع السياسي في ليبيا متزعزع منذ الإطاحة بالقذافي في ظل تنافس على السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد ومجلس النواب في الشرق، وحكومته المكلفة التي يرأسها حاليا أسامة حماد.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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