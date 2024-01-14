وقعت شركة الطاقة الحكومية الجزائرية "سوناطراك" مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، يوم الأحد، على تعديل لتمديد اتفاقية ستستكمل بموجبها الشركة الجزائرية أعمال استكشافية في منطقتين بليبيا، وفق بيانين منفصلين من الشركة والمؤسسة.

وأوقفت سوناطراك أعمال استكشافية -كانت تجريها بموجب اتفاقية وقعت في فبراير 2022- في منطقتي "95/96" و"65" الواقعتين بحوض غدامس -وهو حوض نفط وغاز- في غرب ليبيا مع إعلان حالة القوة القاهرة في المنطقتين، قبل أن يتم رفعها في 7 نوفمبر الماضي.

وتعفي حالة القوة القاهرة الشركات من التزاماتها تجاه عملائها في حال حدوث ظروف قاهرة.

وسبق أن أدت احتجاجات في ليبيا -في ظل اضطرابات تشهدها البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي من الحكم في عام 2011- إلى إغلاقات متكررة لحقول ومرافق نفطية ما تسبب في تكبد البلد -العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"- خسائر بمليارات الدولارات.

وبموجب التعديل الموقع الأحد، ستُمدد الاتفاقية بين سوناطراك ومؤسسة النفط لمدة عامين، للتعويض عن فترة التوقف بسبب حالة القوة القاهرة، حتى تتمكن الشركة الجزائرية من العودة لاستكمال التزاماتها التعاقدية المتبقية في أقرب وقت.

ويشمل تعديل الاتفاقية أيضا توسيع مجالات التعاون بين المؤسستين في صناعة النفط والغاز والطاقة البديلة.

للمزيد: مُحدث- ليبيا: إعلان حالة القوة القاهرة بحقل الشرارة النفطي

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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