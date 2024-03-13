وافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء، على تحديد سعر توريد أردب القمح (150 كيلوغرام)، ليكون 2000 جنيه (41.3 دولار) لموسم 2024-2025، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.

والعام الماضي، رفعت الحكومة سعر التوريد 3 مرات ليصل إلى 1600 جنيه للأردب.

ويبدأ موسم توريد القمح في مصر أول شهر أبريل ويمتد إلى منتصف أغسطس التالي.

"هذا القرار يأتي دعما للمزارعين، حيث أنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، ولكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري"، وفق ما أورده البيان عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني.

وتعاني الدولة -التي تعد أكبر مشتري للقمح في العالم- من تفاقم تكلفة توفير الاحتياجات الرئيسية نتيجة خفض العملة وسط ضغوط ممتدة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، فيما توصلت الحكومة الأربعاء الماضي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض -سبق أن أُبرم اتفاقه في ديسمبر 2022 وحصلت منه مصر على شريحة واحدة- من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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