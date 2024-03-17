قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إن شركتها التابعة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أسست شركة بالسعودية، في إطار خطة الوزارة وإيجاس للتوسع الخارجي وخاصة في دول الخليج وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وتسعى مصر، التي تعاني من نقص في السيولة الدولارية، إلى زيادة تدفقاتها من النقد الأجنبي لتلبية احتياجاتها، ونجحت في ذلك مؤخرا عن طريق إبرام صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع برأس الحكمة، والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

وبحسب بيان لوزارة البترول يوم الأحد، تحمل الشركة المؤسسة في السعودية اسم "مودرن جاس السعودية"، وستعمل في مجال الغاز الطبيعي بالسوق السعودي.

ويبلغ رأس المال المبدئي للشركة الجديدة مليوني ريال سعودي (533 ألف دولار)، وتمتلك شركات تابعة لوزارة البترول المصرية 80% من هيكل رأس المال.

تأسيس الشركة الجديدة بالسعودية يأتي في وقت تسعى فيه المملكة -وهي من كبار مصدري النفط في العالم- إلى زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء بدلا من الوقود السائل.

و"إيجاس" هي الكيان المعني بتنظيم ومعالجة أنشطة موارد الغاز الطبيعي في مصر، وفق موقعها الإلكتروني.

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(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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