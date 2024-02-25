أعلن وزير الطاقة السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يوم الأحد، أن عملاق النفط السعودي شركة أرامكو أضافت كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.

وتسعى السعودية -وهي من كبار مصدري النفط في العالم- إلى زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء بدلا من الوقود السائل، بحيث يشكل الغاز ومصادر الطاقة المتجددة ما يقارب 50% لكل منهما من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.

ووفق بيان لوزارة الطاقة السعودية الأحد، فقد بلغت الكميات الإضافية المؤكدة في حقل الجافورة 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وملياري برميل من المكثفات.

وبتلك الإضافة، أصبحت كميات الموارد في حقل الجافورة تُقدّر بحوالي 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات.

وحفر الجافورة يعد أكبر حقل غاز غير تقليدي في السعودية تحت الأرض، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي للحقل في عام 2025، ليزداد الإنتاج تدريجيا حتى يصل إلى ملياري قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2030، وفق أرامكو.

والموارد غير التقليدية هي موارد الطاقة التي تكون فيها المواد الهيدروكربونية (غاز ونفط) حبيسة طبقات من الصخور قليلة النفاذية، ولا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام أساليب خاصة، وهذه الموارد لها أهمية متزايدة مع استمرار نمو الطلب العالمي والمحلي على الطاقة، بحسب أرامكو.

وتقول شركة أرامكو إن مشروع تطوير حقل الجافورة عند اكتماله سيجعل من المملكة أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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