قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، يوم الأربعاء، إنهاء تكليف 5 وزراء من مهامهم، بينهم وزراء من المجموعة الاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

قرار البرهان يأتي فيما يشهد السودان صراع مسلح منذ منتصف أبريل الماضي بين الجيش بقيادة البرهان وهو الحاكم الفعلي للبلاد وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو المعروف بحميدتي.

وذكرت الوكالة السودانية أن الوزراء الذين تم إنهاء مهامهم هم وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود، وزيرة التجارة والتموين أمال صالح سعد، ووزير النقل هشام أحمد علي، ووزيرة العمل والإصلاح الإداري سعاد الطيب حسن، ووزير الثروة الحيوانية الحافظ إبراهيم عبد النبي.

ودخلت القرارات حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، وفق الوكالة.

وسبق أن أصدر البرهان، بعد اندلاع الصراع مع قوات الدعم السريع، قرارات بإعفاء مسؤولين من مناصبهم.

يأتي هذا فيما يستمر القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، رغم إعلان الجانبين أواخر أكتوبر الماضي استئناف مشاركتهما في المفاوضات التي تستضيفها مدينة جدة السعودية -بعد شهور من تعليقها- والتي تهدف إلى إنهاء الصراع الدائر في البلد منذ شهور.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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