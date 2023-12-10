طالب السودان 15 دبلوماسي إماراتي، بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وصفهم بأنهم "أشخاص غير مرغوب فيهم،" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الأحد.

وتتهم السلطات في السودان - الذي يشهد نزاع منذ منتصف أبريل الماضي بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو المعروف بحميدتي - الإمارات بدعم حميدتي وهو ما نفته أبوظبي، وفق وسائل إعلام.

وأغسطس الماضي، نفت الخارجية الإماراتية، تزويد أي طرف في السودان بالأسلحة والذخيرة مؤكدة عدم انحيازها لأي طرف، وأعلنت في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) رفضها "بشكل قاطع وحاسم الادعاءات حول قيامها بتزويد أطراف الصراع في السودان الشقيق بالأسلحة والذخيرة".

لكن عضو مجلس السيادة ومساعد البرهان الفريق ياسر العطا، اتهم الشهر الماضي، أبوظبي علنا بالوقوف إلى جانب قوات الدعم السريع.

ووفقا للوكالة، استدعت وزارة الخارجية السودانية، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الإمارات في السودان بدرية الشحي وأبلغتها قرار حكومة السودان بـ "إعلان عدد 15 شخصا من الدبلوماسيين العاملين في السفارة أشخاصا غير مرغوب فيهم وطالبت بمغادرتهم السودان خلال 48 ساعة".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا