وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي والحاكم الفعلي في السودان عبد الفتاح البرهان، إلى الدوحة في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق لبيان من القوات المسلحة السودانية الخميس.

ويدور صراع في السودان منذ منتصف أبريل الماضي تخللته هدنات متقطعة بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو المعروف بحميدتي والتي أصدر البرهان مرسوم دستوري بحلها.

وتأتي الزيارة بعد أكثر من أسبوع على أول زيارة خارجية للبرهان، توجه فيها إلى مصر وأجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووفقا لبيان من القوات المسلحة السودانية، يضم وفد البرهان، وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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