أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان والحاكم الفعلي للبلاد عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، مرسوم دستوري بحل قوات الدعم السريع.

ويدور صراع في السودان منذ منتصف أبريل الماضي تخللته هدنات متقطعة بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو المعروف بحميدتي.

ووفقا لبيان نقلته الصفحة الرسمية للمجلس عبر فيسبوك، فإن القوات خالفت أهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017.

وأضاف البيان، إن قرار حل القوات يأتي "استنادا على تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد".

وأصدر البرهان مرسوم بإلغاء قانون الدعم السريع وتعديلاته، وفق بيان منفصل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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