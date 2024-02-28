وقعت الحكومة المصرية، يوم الأربعاء، 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات متوقعة تتجاوز 40 مليار دولار، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري.

وتأتي الاتفاقيات فيما تعمل مصر على تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة. وتسعى الدولة -التي تعاني من نقص في النقد الأجنبي- إلى جذب الاستثمارات المباشرة إلى مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والطاقة النظيفة، لإنشاء مشروعات جديدة.

وتم توقيع الاتفاقيات مع 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية على رأسها صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حسب البيان.

ويتوقع أن تصل استثمارات المشروعات خلال المرحلة التجريبية بنحو 12 مليار دولار فيما تقدر استثمارات المرحلة الأولى بنحو 29 مليار دولار ليتجاوز إجمالي الاستثمارات 40 مليار دولار خلال 10 سنوات، حسب ما أورده البيان عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.

والشهر الماضي، وقعت مصر اتفاقية مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح بمنطقتين بالجمهورية باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار.

للمزيد: مصر توقع اتفاقية مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح باستثمارات 1.5 مليار دولار

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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