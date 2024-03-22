في العام 2023، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدد جيد من الطروحات الأولية للاكتتاب العام (IPOs) في مختلف القطاعات.

وهذا على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية الحرجة والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة بشكل عام.

وقد تم إدراج عدد من الشركات الكبرى خلال 2023، بإجمالي 49 اكتتاب عام أولي جمع ما يقارب من 10.8 مليار دولار من العائدات على مدار العام، منها خمس شركات ساهمت بنسبة 57% من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة، وهي:

- أدنوك للغاز في سوق أبوظبي (2,500 مليون دولار)

- ADES القابضة في السوق السعودي (1,219 مليون دولار)

- "بيور هيلث" في سوق أبوظبي (986 مليون دولار)

- أوكيو لشبكات الغاز في سوق مسقط (749 مليون دولار)

- سال السعودية للخدمات اللوجستية (678 مليون دولار)

وبهذا يستحوذ قطاعا الطاقة والنقل على 43.6% و19.2% من إجمالي الإيرادات على التوالي.

ويأتي هذا الأداء بالمقارنة مع 52 اكتتاب عام أولي، بإيرادات بلغت 21.7 مليار دولار في العام 2022، مدعومة بشكل أساسي بالاكتتاب العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي بإيرادات بلغت 6 مليار دولار، الذي يعد الأكبر على الإطلاق في الإمارات والمنطقة في العام 2022، بالإضافة إلى الاكتتاب العام الأولي لشركة بروج للكيماويات الإماراتية بإيرادات بلغت 2 مليار دولار.

السعودية والإمارات في المقدمة

تصدرت السعودية المنطقة من حيث عدد الطروحات العامة الأولية بمقدار 35 اكتتاب من أصل 49 اكتتاب، جمعت عائدات بقيمة 3.5 مليار دولار، ليسجل اكتتاب شركة ADES القابضة أعلى إيرادات بحوالي 1.2 مليار دولار، تلاه اكتتاب شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بإيرادات بلغت 0.7 مليار دولار.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاتجاه في السعودية خلال 2024، حيث تم طرح شركتين منذ بداية العام، هما مجموعة إم بي سي (222 مليون دولار) وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما" (712 مليون دولار).

في موازاة ذلك، تصدرت الإمارات المنطقة من حيث عائدات الاكتتابات العامة بقيمة 6.1 مليار دولار، لتستحوذ على ما نسبته 57% من إجمالي إيرادات المنطقة، من طرح 5% من شركة أدنوك للغاز والذي مثل أكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم خلال العام 2023.

ونجحت شركة "باركن" الإماراتية لتشغيل مواقف السيارات في طرح 25% من أسهمها في بورصة دبي هذا العام وجمعت 428.7 مليون دولار في الطرح الذي تم تغطيته 165 مرة.

وارتفع سهم الشركة في أول يوم تداول بنحو 35% لتتخطى القيمة السوقية للشركة 2.3 مليار دولار.

عُمان، قطر والمغرب

وفي سلطنة عُمان، شهدت بورصة مسقط طرحين أوليين، حيث جمعت شركة "أو كيو" إيرادات بقيمة 749 مليون دولار، وهو أكبر اكتتاب عام في سلطنة عُمان على الإطلاق.

والجدير بالذكر أن صندوق الثروة السيادي العُماني - جهاز الاستثمار العُماني - يستعد لإطلاق العديد من الاكتتابات العامة الأولية وإدراج أصول تابعة للدولة لتعزيز سوق رأس المال.

وتتضمن الإستراتيجية توقع عشرات الإدراجات في السنوات الخمس المقبلة، مع ما يقرب من 30 أصل مخصص للاكتتابات العامة الأولية.

بالتوازي، كان هناك إدراج شركة ميزة لتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات المدارة في قطر، والذي يعد هو أول إدراج في بورصة قطر منذ العام 2020، حيث شمل الطرح ما يصل إلى 50% من أسهم الشركة، بقيمة بلغت 192 مليون دولار.

وفي المغرب، كان (سي إف جي بنك) أول بنك يتم إدراجه في بورصة الدار البيضاء منذ العام 2004، مع طرح عام أولي تضمن زيادة في رأس المال المخصص للجمهور بقيمة إجمالية قدرها 60 مليون دولار.

(خاص لزاوية عربي من فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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