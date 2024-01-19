في مطلع يناير 2024 أعلنت الشركة العالمية القابضة للاستثمار الإماراتية عن موافقة مجلس إدارتها على تأسيس شركة 2بوينت زيرو كشركة تابعة لها.

و2بوينت زيرو تعد بمثابة الجيل التالي من الشركة العالمية القابضة التي بدأت بشركة متخصصة في قطاع المأكولات البحرية في 1998 لتصبح خلال 26 عام من أكبر شركات الاستثمار في مختلف القطاعات بالإمارات ويعد سهمها الأكبر قيمة في بورصة الأسهم بأبوظبي.

ويرأس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة شقيق رئيس الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وهو أيضا نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني ويعد رابع أكبر قائد بالدولة بعد الرئيس وولي العهد ورئيس الوزراء.

(إعداد: محمود جاد ، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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