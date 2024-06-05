أعلن صندوق الاستثمارات العامة وهو الصندوق السيادي للسعودية، الأربعاء، تسعير أول إصدار له من السندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني (830.5 مليون دولار)، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس.

ويأتي الطرح - وفق الوكالة - ضمن برنامج الصندوق السيادي السعودي للسندات الأوروبية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.

ويقود الصندوق السيادي، الذي يدير أصول بقيمة نحو 3.47 تريليون ريال، ويعمل في 13 قطاع، ولديه 93 شركة، خطة المملكة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق ما نقلته واس، شهد العرض اكتتاب تجاوز 6 أضعاف إجمالي الإصدار، وتكون الإصدار من شريحتين: شريحة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني لمدة 5 أعوام، وأخرى بـ 350 مليون جنيه إسترليني لسندات مدتها 15 عام.

ولم تذكر الوكالة سعر السندات، لكن وسائل إعلام كانت قد نقلت أنه تم تحديد السعر الاسترشادي لبيع السندات أجل 5 سنوات عند 135 نقطة أساس فوق السندات الحكومية البريطانية، وعند 145 نقطة أساس فوق السندات الحكومية البريطانية لشريحة 15 سنة.

وتمثل القروض وأدوات الدين أحد المصادر الأربعة الرئيسية لتمويل صندوق الاستثمارات العامة، وتشمل المصادر الأخرى الأرباح المحتفظ بها من الاستثمارات، وضخ رؤوس الأموال من الحكومة، الأصول الحكومية المحولة إليه.

والشهر الماضي، جمعت السعودية 5 مليارات دولار في عملية بيع صكوك بالحجم القياسي على ثلاث شرائح بآجال 3 و6 و10 سنوات.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد جمع، في فبراير الماضي، ملياري دولار من خلال طرح صكوك دولية لأجل 7 سنوات.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ احتياجاتها التمويلية 86 مليار ريال خلال 2024 بعجز في موازنة العام الجاري بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في يناير الماضي.



(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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