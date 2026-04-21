تعتزم شركة أيان للاستثمار السعودية، هي شركة استثمارية مدرجة بالبورصة السعودية، تأسيس صندوق عقاري مغلق بحجم مستهدف نحو 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) بالشراكة مع شركتي الراجحي المالية وسمو القابضة السعوديتين، وفق بيان أيان لتداول الثلاثاء.

وتأسست شركة أيان للاستثمار عام 1993، متخصصة في الاستثمار في المشاريع الصناعية والخدمية بجانب تملك الأراضي والعقارات والاستثمار فيها، وفق موقعها الرسمي.

يأتي ذلك وسط توقعات بنمو القطاع العقاري في السعودية مع زيادة الطلب المدفوع بالنمو السكاني وخطط المملكة لتنويع الاقتصاد والتوسع في المشروعات بالقطاع غير النفطي والاستثمار في البنية التحتية وجذب رؤوس الأموال.

وكانت أيان، قد وقعت مذكرة تفاهم مع الراجحي وسمو القابضة، لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بمساحات تجارية وسكنية بمدينة الرياض بمساحة 83.4 ألف متر مربع، بقيمة تقديرية للمشروع تتجاوز 600 مليون ريال، وفق بيان الشركة الثلاثاء وإفصاح سابق في فبراير الماضي.

ووفق بياني أيان لتداول، سيكون الصندوق مالك للأرض ومسؤول عن تطوير المشروع. وستشارك أيان بالأرض المملوكة لها كحصة عينية، وتتولى الراجحي المالية إدارة الصندوق، وسمو القابضة مطور للمشروع.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

