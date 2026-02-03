أكملت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" إصدار سندات دولية هي الأولى هذا العام، بقيمة 4 مليار دولار مقسمة على 4 شرائح بآجال 3، 5 ، 10 و30 سنة، وفق بيان من أرامكو للبورصة، الثلاثاء.

كانت بيانات خدمة أخبار الدخل الثابت (آي.إف.آر) أظهرت الأسبوع الماضي، أن شرائح الإصدار بلغت: 500 مليون دولار، 1.5 مليار دولار، 1.250 مليار دولار، و750 مليون دولار بآجال 3 و5 و10 و30 سنة، على التوالي.

وقد امتدت فترة الاكتتاب الذي استهدف المستثمرين من شريحة المؤسسات من 26 يناير إلى 2 فبراير 2026.

ولم تذكر أرامكو في بيان الثلاثاء قيم الشرائح، لكنها قالت إن العائد على الإصدار جاء كالتالي:

- السندات لأجل 3 سنوات بعائد 4%.

- السندات لأجل 5 سنوات بعائد 4.375%.

- السندات لأجل 10 سنوات بعائد 5%.

- السندات لأجل 30 سنة بعائد 6%.

للمزيد: تفاصيل - إصدار جديد لسندات دولية من أرامكو السعودية بقيمة 4 مليار دولار

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا