أصدرت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" سندات مقومة بالدولار بقيمة 4 مليار دولار على أربع شرائح وبآجال 3، 5، 10 و30 عام، وفق خدمة أخبار الدخل الثابت (آي.إف.آر).

تفاصيل الإصدار

(وفق "آي إف آر" ورويترز)

- السندات الدولية تعد الأولى للشركة هذا العام.

- بلغت الشريحة الأولى 500 مليون دولار لأجل 3 سنوات، بعائد 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، أقل من السعر الاسترشادي البالغ 100 نقطة.

- بلغت الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات، بعائد 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، أقل من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة.

- بلغت الشريحة الثالثة 1.250 مليار دولار لأجل 10 سنوات، بعائد 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، أقل من السعر الاسترشادي البالغ 125 نقطة.

- بلغت الشريحة الرابعة 750 مليون دولار لأجل 30 عام بعائد 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، أقل من السعر الاسترشادي البالغ 165 نقطة.

التفاصيل الواردة في إفصاح لأرامكو الاثنين

- تم تعيين: إتش إس بي سي، غولدمان ساكس انترناشونال، جي بي مورغان، سيتي بنك، مورغان ستانلي كمدراء سجل الاكتتاب المُشتركين النشطين.

- تم تعيين: أم يو إف جيه، الرياض المالية، السعودي الفرنسي كابيتال، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك إس إم بي سي، بنك الصين، بنك ستاندرد تشارترد، بوفا سيكيوريتيز، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ميزوهو، وناتيكسيس، كمدراء سجل الاكتتاب المُشتركين غير النشطين.

- تمتد فترة الاكتتاب الذي يستهدف المستثمرين من شريحة المؤسسات من 26 يناير إلى 2 فبراير.

- من المتوقع تسجيل السندات للتداول في بورصة لندن.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

